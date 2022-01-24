呂志宏：證券型代幣如何推動金融科技？

港市場較開放 盼成亞太STO中心

過去幾年內，全球加密領域的監管清晰度頗有提升，受到投資圈歡迎，因清晰透明的監管能優化投資環境，吸引更多機構投資者進入。強監管為釋放數字資產潛力和保護投資者的關鍵，令他們抱持信任及信心投資。

STO發展非常仰賴其所在的市場。香港擁有最完善的資本市場基礎設施和大量專業團隊來服務和推進STO。相比於中國內地虛擬資產市場，香港採取更開放的態度，推動有限合伙基金（LPF）制度，清晰勾勒監管框架，力求提高發行方的質量並保護投資者權益，有望成為亞太STO中心。

作為房地產市場集資新渠道

過去近20年，另類投資佔全球投資超過一成，其增長迅猛之時，發展道路仍有阻礙：高昂的資本投入、漫長難觸達的交易過程，令市場上的買賣方愈來愈少，投資者傾向流動性更強的投資項目。市場亟需發展一個新的融資形式來打破規限的情况，另類投資將最先受惠於STO。

房地產市場因高現金收益率和與市場大環境的低相關度能吸引大批資金，但高資本投入仍是投資者或建築商重大的進入壁壘。

事倍功半的紙質流程，缺乏監督等因素均對房地產市場的參與度、流動性和表現產生不良影響。STO通過區塊鏈技術可提高營運效率，更快地轉移投資收益，提高流動性；同時將地產資本分割成相對可負擔的資產，降低了准入門檻。智能合約簡化了付款確認、管理費扣除和股息分配等流程；分佈式帳本亦保證了數據透明，賦予投資者更多的信心、效率及機會。

提高監管清晰度對於釋放數字資產的潛力和保護投資者的利益至關重要。STO可以為所有持份者開拓一個新的房地產投資領域，賦予其更多的選擇和靈活性。孤軍奮戰，其力有限，推動STO需要業界持份者的努力共同實現。

香港數碼資產學會幹事

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