何啟聰：阿里高位急回 熊證留意53745

資金流入阿里好倉觀望反彈，主要考慮中距離牛證以免除引伸風險。500兌1的中距離牛證，產品面值較低，而且買賣差價比100兌1的產品亦較窄，對計劃作小注部署的投資者較具吸引力。看好或可考慮阿里牛證52625，收回價116元，行使價114元，槓桿比率約8.8倍。相反看淡或可留意阿里熊證53745，收回價138元，行使價140元，槓桿比率約9.1倍。

港交所（0388）上周五受追捧，高位曾升近2%至483.6元，是超過兩個月高位，收市升逾1%，保持在480元以上。看好或可考慮港交認購證28885，行使價530.5元，22年3月到期，實際槓桿約12.7倍。看淡或可留意港交認沽證29651，行使價428.68元，2022年3月到期，實際槓桿約13.4倍。

（免責聲明：筆者為瑞士信貸(香港)有限公司的代表及證監會持牌人，並無持有相關上市公司的任何財務權益。本文內容不構成要約、建議或促使任何人士提呈買賣或認購任何證券。結構性產品價格可升可跌，投資者或會蒙受全盤損失。結構性產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止， R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不反映將來表現。投資者應瞭解風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。瑞信之聯屬公司為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者。）

瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

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[何啟聰]