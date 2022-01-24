摩根大通亞洲：進入技術調整區 納指看淡沽10280

如投資者認為美股波動會加劇，捕捉上落可留意美股指數窩輪。三大指數中，近期仍以納指窩輪較受歡迎。如認為納指於200天線附近值得吸納，可留意納指購證10283，行使價16,500點，實際槓桿約10倍，今年6月中到期；追沽可參考納指沽證10280，行使價12,500點，實際槓桿約6倍，同樣為今年6月中到期。

另外投資者亦宜留意，市場上3月份到期的美股指數窩輪均為3月18日到期，即離到期不足兩個月，部分較價外條款時間值損耗會較高，如投資者計劃持倉較長時間，甚至過農曆新年假期的話，選擇6月或者9月份到期的產品會較為適合。

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