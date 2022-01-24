斜槓族退休準備不應躺平

明報記者 龍彩霞

全球各地都面臨人口老化、出生率下跌等情况，香港也不例外。今次調查問及受訪者對生育的意願。調查結果反映近八成（76%）新世代認為養兒防老觀念過時。過半數（54%）寧養寵物不生育，遠較整體水平（40%）為高。劉家怡表示，上一代都有養兒防老概念，但現今年輕人已用養寵物代替生子女。

收入不穩 更應着眼長遠投資

調查顯示新世代年輕人會多線發展職業，社會專稱為「斜槓族」（非單一職業）或自僱人士，他們認為要活在當下，敢想敢做 （You Only Live Once，YOLO）；75%新世代認為實現眼前短期目標或願望，比為未來退休作準備重要，比率較整體水平高（63%）。劉家怡表示，他們職業生涯或者較長，但收入未必穩定，更需要為自己作退休部署，定期的儲蓄及強積金不可少。

事實上，調查顯示有興趣創業或投身斜槓族的新世代當中，90%同意應為退休及醫療作好規劃，能減輕追夢的壓力；惟高達60%無清晰退休儲蓄或投資計劃；45%不知道創業或斜槓族須作強積金供款。投委會（IFEC）早前便提出斜槓族要有基本理財觀念，首先，由於每個月的收入可以好波動，或未必能定下固定的儲蓄額，但收入不理想時也應盡量維持儲錢習慣；收入好景時更要積穀防饑增加儲錢。荷包鬆動時獎勵自己是無可厚非，也不是要放棄一切娛樂，但應避免花錢買心情及衝動消費，盡量減省非必要開支。再者，用「收支管家」App每月列出總收入並扣起儲蓄，餘下的錢按生活需要定預算，也要記帳對照預算及實際開支，避免入不敷支。

不生兒女 醫保不可少

如跟朋友去貴一點的餐廳吃飯花多了，就要減少其他消費慳錢。由於斜槓族每月收入較為波動，儲備應急錢以防不時之需，如傷病不能工作的醫藥費，或工作收入不足時的生活費。接工作時先收取訂金，準時出發票收款，完工後盡快完成收款以維持現金流。最重要是投資的風險取態與工作的穩定有關，如果工作收入不穩定，投資不宜太過進取。

另外，新世代認為養兒防老觀念過時、54%新世代寧養寵物不生育；劉家怡表示，雖然生育與否是個人決定，但當決定不生育後，便要更早為自己退休生活作準備，同時醫療及危疾等保障也不可少。由於活在當下，24%新世代表示現有或曾投資於新興資產，例如虛擬貨幣；49%新世代表示有打算將來投資於新興資產；調查亦探討受訪者的投資態度，發現新世代愛採取進取速食的投資策略。70%新世代受訪者認為短炒回報比長線投資吸引，比率較年長受訪者（57%）為高。另高達八成（79%）年長受訪者認同定期定額投資是理想的儲蓄方式，相反，超過三分之一（38%）新世代不認同這個觀念。近年不少人視虛擬貨幣為其中一項投資工具，調查亦見到此新興資產成為新世代追捧對象。每四名有一名新世代（24%）現有或曾投資於新興資產，例如虛擬貨幣；近半（49%）表示打算投資於新興資產。

劉家怡表示：「今期調查反映新世代抱持YOLO信念，敢於追夢，希望跳出傳統人生規劃的框框。建議大家先從小處入手，例如管理好強積金帳戶、做好醫療保障規劃，行有餘力再進一步考慮增加強積金自願供款，以及考慮提升醫療保障等，為自己建立更充裕的保障網。」

註：第十三期「AIA 理想退休生活調查」於2021年10月27日至11月4日期間進行，透過網上問卷及面對面形式，訪問共1122名年齡介乎18至65歲及最少擁有一個強積金帳戶的在職港人，以探討在職港人對理想退休生活的目標、看法及實現目標的可能性。調查數據按香港就業人口分佈（包括年齡、性別、每月個人入息）作加權處理，確保樣本能充分反映本港就業人口特徵。整個調查由獨立市場研究公司Cimigo進行。

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[退休綢繆]