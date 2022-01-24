斜槓族退休準備不應躺平
文章日期：2022年1月24日
【明報專訊】上一代會有養兒防老的概念，退休生活靠子女供養，但新一代已寧願養寵物不養人。友邦公布「AIA理想退休生活調查」第十三期結果，特別探討18至29歲年輕新世代的退休投資新態度，這班Z世代偏好創業及自僱人士，對退休計劃較冷淡，甚至不為自己供強積金。友邦香港及澳門首席企業業務總監劉家怡建議要做好退休儲蓄及投資部署，特別要為自己供強積金，以作為退休理財一部分。
明報記者 龍彩霞
全球各地都面臨人口老化、出生率下跌等情况，香港也不例外。今次調查問及受訪者對生育的意願。調查結果反映近八成（76%）新世代認為養兒防老觀念過時。過半數（54%）寧養寵物不生育，遠較整體水平（40%）為高。劉家怡表示，上一代都有養兒防老概念，但現今年輕人已用養寵物代替生子女。
收入不穩 更應着眼長遠投資
調查顯示新世代年輕人會多線發展職業，社會專稱為「斜槓族」（非單一職業）或自僱人士，他們認為要活在當下，敢想敢做 （You Only Live Once，YOLO）；75%新世代認為實現眼前短期目標或願望，比為未來退休作準備重要，比率較整體水平高（63%）。劉家怡表示，他們職業生涯或者較長，但收入未必穩定，更需要為自己作退休部署，定期的儲蓄及強積金不可少。
事實上，調查顯示有興趣創業或投身斜槓族的新世代當中，90%同意應為退休及醫療作好規劃，能減輕追夢的壓力；惟高達60%無清晰退休儲蓄或投資計劃；45%不知道創業或斜槓族須作強積金供款。投委會（IFEC）早前便提出斜槓族要有基本理財觀念，首先，由於每個月的收入可以好波動，或未必能定下固定的儲蓄額，但收入不理想時也應盡量維持儲錢習慣；收入好景時更要積穀防饑增加儲錢。荷包鬆動時獎勵自己是無可厚非，也不是要放棄一切娛樂，但應避免花錢買心情及衝動消費，盡量減省非必要開支。再者，用「收支管家」App每月列出總收入並扣起儲蓄，餘下的錢按生活需要定預算，也要記帳對照預算及實際開支，避免入不敷支。
不生兒女 醫保不可少
如跟朋友去貴一點的餐廳吃飯花多了，就要減少其他消費慳錢。由於斜槓族每月收入較為波動，儲備應急錢以防不時之需，如傷病不能工作的醫藥費，或工作收入不足時的生活費。接工作時先收取訂金，準時出發票收款，完工後盡快完成收款以維持現金流。最重要是投資的風險取態與工作的穩定有關，如果工作收入不穩定，投資不宜太過進取。
另外，新世代認為養兒防老觀念過時、54%新世代寧養寵物不生育；劉家怡表示，雖然生育與否是個人決定，但當決定不生育後，便要更早為自己退休生活作準備，同時醫療及危疾等保障也不可少。由於活在當下，24%新世代表示現有或曾投資於新興資產，例如虛擬貨幣；49%新世代表示有打算將來投資於新興資產；調查亦探討受訪者的投資態度，發現新世代愛採取進取速食的投資策略。70%新世代受訪者認為短炒回報比長線投資吸引，比率較年長受訪者（57%）為高。另高達八成（79%）年長受訪者認同定期定額投資是理想的儲蓄方式，相反，超過三分之一（38%）新世代不認同這個觀念。近年不少人視虛擬貨幣為其中一項投資工具，調查亦見到此新興資產成為新世代追捧對象。每四名有一名新世代（24%）現有或曾投資於新興資產，例如虛擬貨幣；近半（49%）表示打算投資於新興資產。
劉家怡表示：「今期調查反映新世代抱持YOLO信念，敢於追夢，希望跳出傳統人生規劃的框框。建議大家先從小處入手，例如管理好強積金帳戶、做好醫療保障規劃，行有餘力再進一步考慮增加強積金自願供款，以及考慮提升醫療保障等，為自己建立更充裕的保障網。」
註：第十三期「AIA 理想退休生活調查」於2021年10月27日至11月4日期間進行，透過網上問卷及面對面形式，訪問共1122名年齡介乎18至65歲及最少擁有一個強積金帳戶的在職港人，以探討在職港人對理想退休生活的目標、看法及實現目標的可能性。調查數據按香港就業人口分佈（包括年齡、性別、每月個人入息）作加權處理，確保樣本能充分反映本港就業人口特徵。整個調查由獨立市場研究公司Cimigo進行。
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