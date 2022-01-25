投資推廣署去年創3000職 較前年大減逾半
文章日期：2022年1月25日
【明報專訊】投資推廣署署長傅仲森昨公布，該署去年完成333個項目（即協助在港設立或拓展業務的受助中外企業數目），按年增5%，帶來逾3000個新增職位，投資來自42個經濟體，最多是內地，其次來自美國、英國、新加坡、德國等。翻查該署年報，2017年起至2020年，每年新創職位都超過5000個，前年更逾8000個，即去年新增職位按年大減逾半（見圖）。
指企業開始適應「動態清零」
據署方昨補充資料，去年完成項目當中，所屬行業較多是「創新及科技」、「金融科技」、「財經及金融事務及家族辦公室」，分別涉及48家、45家及43家。傅仲森引述該署截至去年6月初的數據，指去年境外公司在香港的數目達9049家創新高，地區總部在香港的數目則有1457個，而去年香港有3755家初創企業，比2017年增逾68%。
對於港府就疫情採取「動態清零」政策，傅仲森表示，「動態清零」、隔離檢疫措施的確對在港的外資企業營商帶來挑戰，但相關企業開始適應，又認為企業主要聚焦於長期生意機遇，而非短線情况，許多企業都就大灣區機遇規劃未來業務。他說去年亦見有企業來港開展業務，員工帶同家眷來港。
美日資企業減 稱未見國安法有關
政府統計處早前公布截至去年6月1日，以香港作地區總部的美資公司錄得254間，按年減少一成，是2003年以來低位；日資公司駐港總部亦按年減少。傅仲森表示，相關公司數量下跌，或與疫情帶來的經濟挑戰有關；此外，部分企業或因被收購而更改註冊地，目前無明確證據反映跌幅與《港區國安法》有關。
他表示，有些外資公司或有削減在港的部分營運， 但未聽聞出現大量公司離開香港情况，又指香港未來作為亞洲的國金中心仍會扮演重要角色，是中外資金的管道，內地企業會透過香港集資。