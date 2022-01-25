主席遭內地立案調查 華寶股價曾瀉76%

明報記者 陳偉燊

除華寶外，集團持股81.1%的華寶香精股價亦大跌20%，收報35.12元人民幣。根據華寶及華寶香精公告，均指不清楚朱林瑤今次遭到調查所涉嫌違法事宜的具體內容，只強調業務經營保持正常。在兩公司昨日發公告後，未見進一步交代朱林瑤最新去向。

內媒：疑捲湖南煙草系統反腐

朱林瑤自2003年起涉足港股市場，透過入主由股壇名人高振順控制的力特，將華寶國際「借殼」上市。華寶主力發展煙草及食用香精等業務，由於集團上市後盈利及股息增長理想，一度成為「基金愛股」，惟朱林瑤一直保持低調，甚少在各類媒體露面。隨着近年市場興起電子煙等新概念產品，集團股份股價亦與思摩爾（6969）等從事相類行業股份，齊被市場熱捧，華寶國際的市值由早年不足3億元，炒高至最高去年11月下旬767.1億元。朱林瑤身家亦水漲船高，最高曾達562.98億元，成為內地少數坐擁百億身家的女富豪之一。

不過，她在資本市場擅耍「財技」亦頗負盛名，例如自2006年至2012年期間，她趁公司股價持續上升多次減持、加上向上市公司出售資產及透過公司大手派息，套現逾百億元，一度減持股權至37.71%。其後，她曾經在2016年企圖將華寶國際私有化不遂，但亦藉此以3.3元低價大手增持，持股量重回超過七成，以昨日收市價計仍有一定「水位」。

華寶國際另發公告指，其與間接附屬公司廣東金科的另一股東廣東中煙自去年初至10月25日，錄得近1.45億元人民幣關連交易，之後尚有4327.22萬元人民幣的同類交易，均超過原來的比率1%，因此須重新作披露。