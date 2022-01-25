基金愛股變沽空機構目標 華寶股價弱

澳洲Bronte Capital Management曾於2011年10月發功，質疑華寶毛利率高逾60%，只靠向國有香煙公司銷售支撐，並質疑朱林瑤持有華寶衍生工具好倉有對冲股價之嫌，提出沽空與朱林瑤對着幹。事件不了了之，但是比Bronte Capital Management規模更大的「匿名分析」翌年加入狙擊，炮轟華寶毛利率比同業高，過高至不合理，並質疑大股東朱林瑤不斷沽貨減持，且在減持前派高息，建議「強烈沽售」。

華寶雖然最終避過多場沽空機構的挑戰，但自此股價變得偏弱，除了偶然在2015年股價一度高見8.5元之外，大抵長期在2.5至3.8元範圍上落。以昨日華寶收市價4.86元計，亦比歷史高位26.15元，大跌逾81%。