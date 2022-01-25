比特幣曾跌穿3.3萬美元 虛幣市場1天蒸發1萬億

虛擬貨幣交易所Luno企業發展和國際副總裁Vijay Ayyar稱，若比特幣在較長的時間框架內（例如一周），保持在3萬美元以上，那麼其價格可望在此水平築底，但由於市場仍缺乏信心，可能需一段時間才能轉看漲。

研究機構：或跌至1.5萬美元

研究機構22V Research指出，以往的比特幣熊市跌幅中位數是78%，由接近6.9萬美元的歷史高位跌78%，意味其可能跌至1.5萬美元，迄今沒有比特幣好友的預測模型出現這數字，但投資者要有心理準備比特幣可能仍會下跌。

標普500指數與納指上周創2020年3月美國疫情惡化以來最差的單周表現。納指截至上周五收市，今年開局以來下挫13%，拖累美國科技股5大富豪的身家，今年以來累計蒸發850.7億美元（約6635億港元）。特斯拉（美：TSLA）創辦人馬斯克身家縮水269億美元，而亞馬遜創辦人貝索斯（美：AMZN）的財富也縮水247億美元。身家縮水較少的要數微軟（美：MSFT）創辦人蓋茨，減幅為94.7億美元。Alphabet（美：GOOG）創辦人佩奇及facebook母企Meta（美：FB）創辦人朱克伯格的身家，則分別減少119億美元及121億美元。

（綜合報道）

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