薛偉傑：國產客機ARJ21首出口 靠中資入股「帶挈」

去年1月初，光大集團旗下的中國飛機租賃（1848）與中國商飛公司簽署了採購60架ARJ21的協議，計劃在2026年之前分批接收，而中飛租賃正是翎亞航空的實際控股企業。2020年3月，中飛租賃通過間接投資的方式，以2800萬美元收購了翎亞航空的35.68%股權。

中飛租賃之所以要間接入股翎亞航空，就是希望通過翎亞航空，將中國商飛的ARJ21引入印尼市場，協助ARJ21打開國際市場。

據悉，翎亞航空成立於2005年，主要經營印尼東部島嶼和偏遠地區的國內航線，以往主要租用法國和意大利合資公司ATR的渦輪螺旋槳支線客機。但受疫情影響，翎亞航空在2020年9月前暫停了所有服務，並退租所有飛機。去年11月，翎亞航空在社交媒體上宣佈計劃重返市場。預料將於今年2月重新營業。

做法踩界 或被指不公平競爭

對於ARJ21透過這種方式曲線出口，內地媒體居然大多叫好，甚至將這稱為國產客機突破「成長的煩惱」。理由是外國航空公司習慣使用主流民航機生產商產品，要它們承擔潛在風險，主動訂購新生產商的新機型，並非易事，故認為中資通過收購外國航空公司，來推動國產客機出口，屬「無可厚非」。

然而，它們似乎完全沒有考慮到，這很可能涉及利益衝突和不公平競爭的爭議。首先，中飛租賃成為翎亞航空的實際控股企業，建議後者向自己租用ARJ21，兩者有沒有做足避免利益衝突的程序。

例如，翎亞航空是否經過公開招標，同時考慮幾間飛機租賃公司的提議，才決定租用ARJ21？中飛租賃派駐翎亞航空的高管，又是否在投票時避席，以及避免接觸其他飛機租賃公司的標書？內媒對此隻字不提，筆者只可以說，希望有做足這些程序。

但即使做足了這些程序，以中飛租賃和中國商飛的密切關係，其入股翎亞航空的目的性那麼強（一心想將國產客機引入當地），仍然是瓜田李下、難避嫌疑，隨時有可能被其他民航機生產商質疑為不公平的競爭手段。

據悉，中資企業在幾個國家都有類似的收購、入股或者成立新航空公司的行為，包括泰國、柬埔寨、德國等。若中國將這一招視為國產客機出口的長期競爭策略，有可能引致中國和幾個民航機生產國爆發糾紛，甚至鬧上世界貿易組織（WTO）。

部分內地人看到這裡，可能頗不以為然。他們或許覺得，只要在條文上未有違反相關國家的法例，走到法律罅，就是勝者為王、資本萬能，毋須理會公眾的觀感和國際形象。

可是，內地政府自己不是也批評阿里巴巴（9988）和騰訊（0700）以往那種一條龍及閉環式經營多個互聯網平台及相關業務的壟斷手法，要求兩者取消一些反競爭行為？

中企資本操作近年頻惹爭議

事實上，某些內地國企和民企近幾年在外國的資本操作手法，已多次惹來爭議和批評，對國家形象不無損害。

例如，上海浦東科技投資有限公司幾年前開始入股美國小型水陸兩棲飛機生產商ICON Aircraft，後來佔股增至接近47%，成為最大股東後，就被後者的聯合創辦人和多名美國股東指控，從未想過協助該公司發展，只是一心想將其技術轉移到內地，因而在去年11月被聯邦調查局（FBI）和美國的外國投資委員會（CFIUS）調查。

「如果中國投資是為了獲得美國技術、偽裝成風險資本，那麼它就違反了信任。」其中一名ICON美國股東當時在新聞稿中說。就算ARJ21今次出國沒有同類指控，但同類擴張手段持續，將非常影響國產品牌在海外的擴張前景。

明報記者 薛偉傑

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