龐寶林：得ESG得天下 失ESG失天下

E：環保（Environment）；

S：社會企業責任（Social Responsibility）；

G：企業管治（Governance）。

此前曾出現不少英文字母，例如CSR（Corporate Social Responsibility）、聯合國提出SDGs（Sustainability Development Goals）等，筆者日後再為讀者詳細解釋ESG歷史淵源；至於這3個英文字排序，筆者認為G才最重要，若缺乏企業管治，其餘兩個英文字母帶來的數據便變得不可信，故應為GES。

歐洲為ESG發展之佼佼者，較香港先進數年，美國則被特朗普拖後腿，導致美國或落後於香港，香港早已晉身國際金融中心，ESG發展絕不能離開金融業。

鑑於各國發展程度有所不同，所以企業管治G之水平發展參差不齊，S則源於各國文化差異，令S的標準亦各異，以新冠疫情為例，許多歐美國家民眾反對強迫佩戴口罩或隔離，甚至示威抗議，醫護人員和一些專業人士亦如此，早前澳洲政府贊成隔離政策，現已採取與病毒共存之策，不過大部分亞洲及中國亦採取清零政策。

「G」企業管治最關鍵

筆者因此相信全球在環保或氣候變化等方面能較容易達到共同目標，當然推行碳中和的時間表因各國經濟發展階段不同而步伐不同，現時印度目標為2070年，中國則為2060年，推動中國致力發展電動車、碳中和、綠色金融等，形成未來商機處處，大家千萬不可錯過。

目前全球疫情陰霾揮之不去，無數企業尤其是中小型早已千瘡百孔，經營困難，甚至倒閉，試問面對政府及金融監管機構等要求的資源從何而來？

若企業不安排轉型及把握目前機遇，相信許多企業（包括大型企業）面臨倒閉危機，現時眾多大中小型企業均利用疫情帶來的急速轉型機會和商機，創造嶄新的商業模式，找尋新客戶、新投資者及支持發展的持份者，或冀望像Tesla（TSLA）般成為全球十大企業之一。

Tesla成功例子 引全球企業仿效

Tesla成功利用環保電動車的ESG定位，即使虧損，投資者仍耐心地等待Tesla日後轉虧為盈。Tesla的成功例子旋即引起全球企業關注和爭相仿效，現時香港及全球眾多初創企業起步之初已設定其ESG目標基因，整個生態系統的團體及企業等持份者亦因其定位良好而大力支持企業發展，各界均願意襄助，所以得ESG得天下。

目前社會和各行各業生態系統協助中小型及初創企業更迅速地成長，如政府制定政策、沙盒、數碼港、科學園、大學科研支持及鼓勵（最近城市大學推出老虎300初創企業計劃）、在港成立的初創投資基金愈來愈多等。

港澳均為大灣區發展龍頭，融合大灣區創造新場景，協助香港從逾700萬人口擴充10多倍，至8800多萬人，規模乃初創企業的成功重要因素之一，過去3年推動香港科研發展非常成功，不經不覺已出現18家初創企業成為獨角獸，即達10億美元資產規模！

環境社會及企業管治基準學會創辦人

[龐寶林 全民造ESG]