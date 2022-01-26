傳中央禁持學校資產 上市公司：沒聽聞 教育股價急挫 沽空額增
文章日期：2022年1月26日
【明報專訊】內地教育股近日股價持續受壓，據市場消息稱，或涉及近日有不少基金經理及分析員收到匿名信，提到國家教育部等官方機構早前約談多家在美國及香港上市的教育股，稱將禁止境外上市教育股持有任何內地學校資產、併購等。有不具名教育股高層接受本報查詢時稱，有留意近一兩周流傳相關消息，但表明他們並未被約談，公司營運如常，不排除有人發放消息借機沽空。
明報記者 陳偉燊
據本報獲得該封匿名信，內容提到教育部及各個省份的教育廳早前舉行閉門會議，與所有非教育培訓類的香港和美國上市學校教育股主要負責人約談，並列出會議紀要（表1），直指要隔斷境外資本市場及境內學校所有聯繫，但凡透過可變利益實體（VIE）持股均不合法，亦不許收購學校資產及隨意加學費。信件稱新法規會在近期公布，在紀要中段更附加一句：「新規將對這些上市公司產生重大不利影響。境外的上市公司會變成一間類空殼公司。其價值將幾乎歸零。」
公司否認被約談
受有關函件內容影響，原本弱勢的教育股昨日再受壓（表2），多隻股份跌幅超過一成，當中焦點集中在高等教育股上。跌幅最大的希望教育（1765）急插17.5%；龍頭股中教（0839）亦罕見跌13.08%，以過去10個交易日紀錄計，不少教育股更累計下跌兩至三成。
教育股沽空亦明顯增加，中教昨日沽空多達383萬股，比周一的36.3萬股大增9.55倍。宇華單日沽空倉位更自1月10日起由334萬股，逐日遞增至昨日的985萬股。
管理層質疑造市籲調查
有被匿名信點名的教育股高層接受本報查詢時稱，消息已在市場流傳一至兩個星期，他表示曾與集團大股東討論，認為匿名信與他們慣常所見的監管機構文件格式不同。他估計，近日股價受壓與匿名信流傳有關，估計或有人借此沽空獲利。他又稱，近日沒有聽過有新政策推出、公司高層亦沒有被約談，現時業務運作如常。
至於另一在港上市的教育股高層亦認為，有別過往市場熟知沽空機構公開發表報告的做法，今次事件或有人改向分析員、基金經理「埋手」發放匿名信，形容手法是「變本加厲」。他質疑事件涉及造市行為，指有人發放匿名信的同時，相關股份沽空明顯增加，呼籲香港監管機構需要跟進調查。他強調，公司常與教育部門溝通，不會如信中所指無故被約談。他又估計，信件內容原來版本應是針對此前有政策指將限制K9義務教育，但有人將內容修改後，改為用於狙擊高等教育股。