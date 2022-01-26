壞消息不絕 教育股波動

封殺補習 有企業轉賣農產

自去年起，圍繞內地教育股的負面消息不絕，大多與政策變化相關。當中去年7月份國務院推動雙減政策，意圖減少學費及學習負擔，直接消滅整個補習行業，衝擊一眾線上教育培訓股。當中業界龍頭新東方更首當其衝，需要陸續安排將佔生意比重高達五至六成的K9學科培訓服務叫停，並需要尋求轉型。以新東方創辦人俞敏洪為例，更親自真人上陣搞直播帶貨，銷售農產品。

另過去5、6年內地醞釀多時的《民辦教育促進法》，亦因自2018年起，投資市場在不時跟進該套法律的送審稿及修訂的內容變化，表現得非常敏感，導致教育股表現有如過山車般大上大落。影響最大的是，使用傳統可變利益實體（VIE）營運的教育股，因法規落實後致在會計上未能如過往般將學校入帳，需將學校業務剝離，引發如光正教育（6068）、楓葉教育（1317）等出現巨額虧損。