快手上市前投資者密沽貨 淨賺近10億

兩次沽貨套現11.3億元

翻查資料，DCM是快手首個沽貨的上市前投資者。DCM在今次申報以前，早已低調減持快手約1168.87萬股，股權由8.76%降低至8.08%，惟因不涉及一個整數百分比變動而毋須申報。若以快手期間股價最低65.75元推算，DCM期間已套現最少7.69億元。

按快手招股文件稱，DCM在快手上市前的B輪和E輪融資，分別以每股0.0421美元及4.99699美元，買入2.67億股及2573.61萬股快手優先股，總投資額1976.62萬美元（約1.54億港元）。以兩次沽貨估計合共套現約11.33億元推算，DCM投資快手帳面淨賺至少9.79億元。

快手授出624.49萬份購股權

在今次交易完成後，DCM持股量將減少至2.77億股，最新股權佔比7.96%。以快手昨天收市價82.95元計算，DCM目前持股市值約229.77億元。

另快手昨公布，於周一（24日）根據IPO後購股權計劃，授出合共約624.49萬份可認購股份的購股權，行使價為每股86.85元，購股權有效期自授出日期起計7年，惟須待承授人接納方可作實。