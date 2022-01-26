報道指龍光擔保債務逾百億

前稱最多78億

據REDD上周報道，此前市場傳言龍光集團擔保的私募債規模介乎20億到30億美元水平，一度引發集團股價及債價雙雙下跌。報道指，龍光上周五隨即與投資者召開會議，解釋集團擔保私募債規模不超過10億美元。

不過，彭博其後又引述4名境外投資者稱，有離岸市場參與者確認6筆透過特殊目的實體（SPV）發行並由龍光擔保的債券。投資者估算，龍光擔保至少6筆總額高達13.5億美元的私募債。龍光集團暫未回覆彭博查詢。

傳世茂34項目列待售資產

另據內地財新報道，世茂（0813）繼日前出售旗下廣州亞運城項目後，已再將34個重點項目列為待售資產，包括上海、北京等17個區域，涉及酒店、商業、寫字樓、住宅等不同類型物業。世茂對其中15個項目的總報價約422.35億元人民幣；另外19個屬於合作項目或仍處於前期投入階段，世茂淨投入合共約324.84億元人民幣。