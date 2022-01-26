金融監管機構下月推「疫苗氣泡」

金管局：正制訂細節

財庫局長許正宇表示，已要求各政策局和部門跟從政府在政府大樓和辦公處所推行的「疫苗氣泡」安排，並會由其僱員擴展至服務承辦商的員工。各機構將按各自實際情况在其辦公大樓和處所制定「疫苗氣泡」實施細節。許表示，現時各金融監管機構僱員的疫苗接種率均逾九成，深信盡量推行「疫苗氣泡」，將有助經濟穩步復蘇和社會運作恢復正常。

財庫局的公告獨缺證監會，證監會發言人回覆本報表示，該會絕大多數員工已接種疫苗。鑑於目前新冠疫情狀况，已為員工實施特別工作安排，以盡量減少工作場所可能帶來的感染機會，並指將繼續審視相關做法。

高盛要求港員工返工須打針

此外，彭博報道，美資大行高盛向員工發出內部備忘錄，要求在香港員工和訪客，進入該行辦工室必須接種新冠病毒疫苗。高盛已向彭博證實相關消息。高盛要求，此前不願透露有否接種疫苗的員工現須申報，而在限期前未完成接種疫苗的員工，須在家工作。