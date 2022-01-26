中國去年財政支出增幅 18年來最低

渣打：實際執行廣義赤字率或不到5.5%

渣打集團大中華和北亞區首席經濟學家丁爽接受彭博電話採訪時稱，按照去年年初通過的預算，廣義赤字率應該是GDP的8%，最新數據公布後，實際執行的廣義赤字率可能不到5.5%。

丁爽認為，去年財政一方面超收，從經濟體中抽走資金較多，一方面支出不如預期，向實體經濟投入的少，就去年財政政策的收緊，至少影響中國GDP增速1.5個百分點，是去年下半年經濟減速的重要原因之一。丁爽又稱，展望今年，應該是財政擴張的一年，去年至少還有2萬億元資金沒有使用到，可以留到今年支出。

財政副部長：超收主因經濟穩定恢復

許宏才表示，與2019年相比，財政收入增長6.4%，兩年平均增長3.1%，增幅低於GDP增長，財政收入佔GDP的比重持續下降，財政支撐經濟社會發展的壓力仍然較大。

許宏才稱，財政超收是在加大減稅降費力度的基礎上實現的，主要受經濟穩定恢復，特別是工業生產的價格指數上漲以及企業運行總體態勢良好支撐。

另外，許宏才又稱，將合理加快專項債券使用進度，確保債券資金盡快形成實物工作量，合理確定今年新增地方政府債券額度，有效防範債務風險。