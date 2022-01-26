彭博：英偉達擬棄購Arm

軟銀擬Arm以IPO替代收購案

有知情人士透露，此次收購案在中國也面臨阻力，如果收購在其他地方獲得批准，中國當局會傾向阻止收購。另一知情人士稱，英偉達和Arm的管理層仍在向監管機構辯護，尚未做出最終決定。報道引述英偉達發言人Bob Sherbin表示，公司將繼續堅持在監管文件中詳細表達的觀點，表明該交易為加速Arm並促進競爭和創新提供機會。軟銀發言人亦表示，軟銀仍然希望這筆交易能夠獲得批准。

傳中國當局傾向阻止收購

英偉達於2020年9月與軟銀宣布達成確定性協定，根據協定，軟銀將把Arm出售給英偉達，交易價值為400億美元。該收購計劃有望成為史上最大半導體交易案。但收購受各國監管機構、行內晶片商和科網公司的阻撓，由於Arm所設計的晶片主要用於手機、汽車和工廠設備等領域，以商業模式而言，全球最大的科網公司都需依賴Arm技術，擔心Arm在英偉達的主導下可能失去不受限的訪問權限，同時亦憂慮英偉達變得過於強大。