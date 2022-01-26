歐舒丹首3季同店銷售增長9.6%

銷售淨額126.9億 增長14.2%

歐舒丹昨日股價反覆，早段走勢持續向下，午後逐漸收復失地，收市報30.3元，跌1.8%。

集團首3個財季零售銷售增長18.8%，其中主品牌L'Occitane en Provence期內銷售額按年升14.8%，整體增長貢獻逾八成；另ELEMIS亦錄得35.9%升幅，主要由於水療及批發業務反彈、美國及英國網上渠道加快發展等因素帶動。不過，受高基數及美容顧問的招聘情况疲弱拖累下，期內Lime Life銷售下跌29.7%。

至於集團第三財季銷售淨額錄得6.5億歐元，按年增長9.5%，按季增7.5個百分點。按市場劃分，受惠於活躍的網上及實體店銷售，中國內地季內對整體增長的貢獻仍然最大，銷售額約為1.25億歐元（約11.5億港元），佔比高達19.2%。