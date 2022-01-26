通脹4%創9年高 星突收緊貨幣政策
文章日期：2022年1月26日
【明報專訊】由於全球供應限制及經濟需求旺盛使通脹風險上升，新加坡金融管理局昨出乎意料宣布收緊貨幣政策，提前將坡元升值，是其7年來首次在政策會議前採取行動。名義有效匯率（NEER）政策區間的斜率將輕微提高，政策區間的寬度和中點將保持不變。在宣布收緊貨幣政策前夕，新加坡統計局公布的數據顯示，該國12月CPI按年升4%，是接近9年的最大升幅。外界原預期新加坡金管局在4月的半年度政策會議才宣布收緊政策。今次提前收緊政策，帶動坡元兌美元昨高見1.3425，是去年10月以來最高。
有效匯率區間斜率提高 坡元即升
去年10月，新加坡已收緊貨幣政策，是2018年10月以來首次。新加坡金管局通過設定政策匯率，而非利率水平來管理貨幣政策，讓坡元兌一籃子主要貨幣在政策區間內浮動。由於該國經濟主要依賴貿易，對環球通脹極為敏感。
新加坡金管局昨表示，去年10月以來，新加坡通脹前瞻進一步向上，反映了國際和國內因素的影響，在這關鍵時刻對貨幣政策立場再次實施預防性的調整是恰當的。華僑銀行財政研究與策略主管Selena Ling預計，新加坡金管局4月會再收緊政策，並形容金管局昨日舉措只是「輕微」收緊，沒有採取更激進的措施，因此沒降低對4月的收緊政策預期。
新加坡金管局預計，隨着供應限制緩解，核心通脹預計將在今年下半年趨於緩和，但通脹風險仍偏向上行。當局預期，新加坡今年核心通脹率將介乎2%至3%，高於10月預期的1%至2%。整體通脹率預計為2.5%至3.5%，之前預估區間介乎1.5%至2.5%。
澳核心通脹7年首超央行目標
近期環球通脹持續高企，昨公布的澳洲第四季核心通脹指標按年升2.6%，是2014年6月以來首次超越澳洲央行的2%至3%目標中間點，增加收緊貨幣政策的壓力。