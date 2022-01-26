美股過山車 報復式反彈後昨早段插700點

大摩警告標指或再跌10%

摩根士丹利（美：MS）投資總監威爾遜（Mike Wilson）警告，儘管周一尾市買盤湧入，標普500指數仍可能暴跌10%，認為投資者看輕了聯儲局收緊貨幣及增長放緩的影響。摩通（美：JPM）策略師科拉諾維奇（Marko Kolanovic）則認為，最近風險資產似乎過度回調，技術指標接近超賣區域，目前的修正已處於最後階段。摩通預計，第四季企業季績不俗，在最壞情况下，可能會看到「聯儲局看跌期權」（Fed Put，指聯儲局在跌市時會出手托市的說法）回歸。

強生新冠疫苗上季銷售新高

截至周一收市，納指自1988年以來，有6次在盤中大跌逾4%後收市上揚。在此前5次，納指在往後的1個月和3個月內，跌幅中位數分別為5.5%和7.9%。數據反映市况異常波動，預示跌浪持續。

昨公布的企業季績好壞參半。通用電氣（美：GE）收入比預期差二，股價早段挫8.5%，推動了標普500指數的跌浪。準備將醫藥及消費品業務分拆的製藥及健康產品巨頭強生（美：JNJ），第四季錄得迄今為止，最強的新冠疫苗季度銷售。強生上季的新冠疫苗收入達16.2億美元，相當於去年全年新冠疫苗銷售額一半以上。不過全年的疫苗收入為23.9億美元，略低於強生預期，其股價早段微跌。受惠於聖誕消費市道暢旺，信用卡公司美國運通（美：AXP）第四季利潤按年增長兩成至17.2億美元，每股盈利2.18美元，遠勝分析師預期，股價早段升逾3%。

（綜合報道）

[國際金融]