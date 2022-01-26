新加坡銀行霍慧敏：受外圍影響較小 A股看俏

近日市場較關注聯儲局加息議題，事實上，去年英美等國已提出或開始收緊貨幣政策，包括加息、縮減資產負債表等。相反，中國貨幣政策趨向寬鬆，歐美及中國貨幣政策分歧，相信會對中港股市有一定影響。霍慧敏表示，疫情期間美國實施量化寬鬆政策，美國負債由2020年第一季的5.2萬億美元、佔本地生產總值（GDP）24%，上升至近期的8.8萬億美元、佔GDP約38%。在龐大的負債下，預期聯儲局今年會加息4次，每次加0.25厘，今年3月將會首次加息，同時可能會縮表。

憧憬多國央行加息 港金融板塊料跑贏恒指

此外，英倫銀行早於去年12月加息，預期在高負債的情况下今年亦會加息3次。霍慧敏指，由於多國央行加息，新加坡銀行早於去年底增持全球金融板塊，包括香港銀行股及保險股，她預期今年香港金融板塊料跑贏恒生指數，反映市場憧憬加息。

她又指，金融板塊升浪或會延續至2023年，並引述坊間研究報告解釋，整個周期將會加息8次，由此推斷今年僅處於加息周期的初段，此情况下，金融板塊可再看高一線，「再以2015年底至2018年初的加息周期來看，當時香港銀行股估值提升接近一倍，市帳率由0.7倍上升至1.3倍，推斷金融板塊可看高一線」。

除了看好金融板塊，霍慧敏指今年投資要跟着國策走，並看好以下4個板塊。第一是碳中和，在中國的十四五規劃中設定許多目標及指引，來達到碳達峰及碳中和；第二是新能源汽車及整個產業鏈，都是減碳排放的其中一個重點，這兩個投資主題將會相輔相成；第三是新基建，產業鏈提升以迎合十四五規模提及的工業自動化，當中包括晶片投入及提升；第四是消費板塊，但要待今年下半年才有所反彈。

「今年投資跟着國策走」 留意碳中和新能源新基建消費板塊

她解釋，在去年高基數效應下，今年上半年消費板塊會處於弱勢；其次消費行業有延遲效應，行業走勢牽涉市民財富效應、收入提升等因素。及後，今年第一季會舉行冬奧及兩會，預期清零政策持續，對餐飲、零售企業都造成影響。不過內地年內很可能會持續寬鬆及減息政策如稅務寬免，以刺激市民消費，但要時間才可看到措施成效。若今年下半年疫情緩和，可再進一步刺激消費行業。

對於中國財務政策，霍慧敏相信不會有進取的寬鬆政策，不過看到政府關注經濟下行壓力，因此存款儲備金率可能有下調空間。值得留意的是，地方政府專用債去年額度為3.65萬億元 （人民幣．下同 ），用作投向交通基建、保障性安居工程以及衛生健康、教育、養老、文化旅遊等產業，惟去年只使用2.4萬億元，餘下1.2萬億元連同2022年新一輪額度，可帶來4.8萬億元資金，資源股會受惠。

地方專用債投向基建 資源股受惠

「在整體大環境及政策下，首選偏好A股市場，其次為恒指，最後是MSCI中國指數。」她續稱，A股市場對國策敏感度較高，相信3月份舉行的兩會，將會對不同行業提出支援措施，以刺激經濟及穩定增長。在十四五規劃及共同富裕的大前提下，會令更多國內企業受惠。而A股市場與其他海外市場關連度都較低，故即使美國減少買債令環球投資市場波動，對A股影響亦會相對較小。

至於港股市場方面，本月首3星期，恒指跑贏美股及歐股，霍慧敏指出，主因是金融板塊比重佔恒指約37%，市場憧憬銀行股直接受惠加息周期所致。雖然港股首3周升勢如虹，但未來更看好A股多於港股，因互聯網股佔恒指很大比重，去年互聯網板塊估值及盈利回調不小，但上周，內地政府部門新增不少落地措施，如對互聯網銷售作出明確指引，相信會令行業再出現波動，影響港股走勢。

此情况下，若科技股估值及盈利增長上升，恒指上望26,500點；但由於內地有更多互聯網相關措施推出，市場需要更多時間來作盈利預測，因此未來科技股業績期間，行業或會有進一步調整，最壞情况恒指或低見23,400點，當業績期過後，內地有望推出更多保增長的政策。

黃清瑤 明報記者

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