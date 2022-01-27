澳門「疊碼仔」近半消失 僅餘42家 業界：中介人角色淡化 大半不再續牌

明報記者 陳偉燊

據最新博彩中介人名單顯示，合共為46個登記（見圖），以法團形式登記的博彩中介人只餘42家，另以個人名義登記中介人則減少至只有4人，兩者均是有紀錄以來數目最少。

中介人數目較高峰期減逾八成

資料顯示，相比行業高峰、2013年時以法團及個人名義登記的中介人牌照數目合共達235個，領有牌照的中介人數目大減超過八成。今次消失在名單當中的，除業界龍頭太陽城外，長期佔據業界排名前六位的恒升集團亦未見有領牌，另一老牌的賭廳業界幸運星亦沒有登記。至於其他位於前列的賭廳集團包括澳門黃金集團、鉅星、德晉及世紀仍然續牌，另勵駿創建（1680）相關的新勵駿亦繼續在名單之列。

太陽城恒升幸運星沒登記

翻查太陽城博彩中介一人的登記資料，公司仍然有登記註冊，但是近日最新狀態添上「存在臨時性登記」的字眼，為過往所無。該公司唯一董事周焯華及位於新口岸中土大廈的登記保持不變，股本金亦維持在3萬澳門元水平。

不少料轉戰菲律賓大馬澳洲

資深博彩從業員林繼光接受本報查詢時表示，博監局通常早於1月中已批出中介人牌照，然後待申請人簽名作實，由於近期澳門賭業變動不小，因此估計今次不少同業或最終沒有簽字領取牌照。他又稱，不少中介人對新修訂的《博彩法》已「無期望」、「收緊後再收緊」，認為「行業半生不死」。他預料，不少中介人在疫情後或會轉戰菲律賓、馬來西亞及澳洲市場，不再「綁死在澳門」。他相信，隨着新修訂的《博彩法》要求每個中介人只能服務一家博企，整個賭業生態將維持由博彩企業主導。

正常營業中介人或少於46個

另有澳門博企業內消息稱，就算目前最新公布的博彩中介人數目大減，但是在新的法規要求下，即按每個中介人只能服務一家博企的制度，加上市場已經出現變化，將來會否再如過往般與新續牌的中介人合作，亦正在探索中；這或意味最終能正常經營業務的中介人，甚至可能少於46個。