Omicron鎖不住 國際航協籲寬旅遊限制 稱已成地區風土病 亞洲幾個關鍵市場仍處孤立狀態

稱旅行不會增加民眾風險

國際航空運輸協會總幹事Willie Walsh表示，隨着Omicron變種病毒出現，愈來愈多科學證據和專家意見，均指出旅遊限制無法阻截疫情傳播。除了極少數地區例外，Omicron已遍佈世界各地，旅行並不會增加普通人群的風險。

Willie Walsh又表示，如果將數十億美元用作為旅客檢測，倒不如將資源用於分配疫苗及加強公共醫療系統，效能會更好。

引英研究：解除限制不影響住院個案

國際航協又引述一份由英國曼徹斯特機場委託Oxera and Edge Health所作的研究，指旅行限制對控制Omicron傳播的影響極其有限。如果英國於11月初，即Omicron疫情流行前就加強防疫指拖，只能把英國發現Omicron感染的高峰人數延遲5天，令感染宗數減少3%。而解除出遊限制對當地因Omicron而住院的個案不會有任何影響。

Willie Walsh表示，上周法國和瑞士宣布大幅放寬入境措施，英國更對已接種疫苗的旅客取消檢測要求，他希望其他國家及地區效法，「特別是亞洲，幾個關鍵市場實際上仍處於孤立狀態」。

國際航協同日公布全年全球客運量數據，乘客收入公里數（RPK）與2019年未有疫情時比較，去年全球客運運力下跌65.3%，載客率跌24個百分點至58%。

去年全球客運力跌65.3% 亞太跌幅最大

當中，亞太區航空公司的跌幅是所有地區中最大，而與2019年相比，去年亞太航空公司的全年國際航線的RPK大跌達93.2%，而歐洲、北美、南美及非洲航空公司的國際客運跌幅均較少（見圖），界乎65%至71%之間。

Willie Walsh表示，去年整體旅行需求有所增強，儘管面對Omicron的旅行限制，但趨勢仍持續至去年年底，這充分說明乘客對旅行的慾望及其信心強度。

明報記者 陳麗歡