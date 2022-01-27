教育股續瀉 中教主席新高教出手托價

中教股價昨日低見6.46元水平，貼近2017年招股價6.45元水平，成交大增1.54倍高見8.1億元，沽空股數亦增至520萬股，為過去15日高位。其他教育股亦續受壓，宇華教育（6169）、民生教育（1569）及希望教育分別再跌逾15%、12%及5%，後三者全部插穿各自的招股價2.05元、1.38元及1.92元。

中教公告：續為國家作貢獻

中教在昨晚發公告指，聯席主席兼執行董事于果和謝可滔通知，昨日在市場增持140萬股，反映對前景充滿信心，並於適當時進一步增持。新高教則進一步披露，昨日出資近290.92萬元回購120.5萬股，作價2.38至2.47元之間。

新高教斥逾290萬元回購

在大跌期間，中教昨午發公告指，業務營運正常，並稱正修訂的《職業教育法》將進一步支持社會力量舉辦職業教育。

國務院去年印發《關於推動現代職業教育高質量發展的意見》，亦鼓勵上市公司等參與舉辦職業教育。希望教育亦強調業務運營一切正常，對未來發展前景充滿信心，亦不知悉任何重大負面的法律法規改變。