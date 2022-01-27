維達去年少賺12% 擬派末期息40仙

維達國際（3331）昨早公布，截至去年12月底止，集團全年純利為16.38億元，按年減少12.6%。每股基本盈利跌至1.365元；集團擬派末期息每股40仙。

維達昨早股價曾一度抽升至21.5元，收報21元，升5.32%。集團去年全年總收益達186.76億元，較2020年的165.12億元升13.1%。期內毛利按年增加6%至65.96億元；毛利率為35.3%，按年下降2.4個百分點。

紙巾分部收益按年升13.9%

而按集團業務劃分，紙巾分部（即生活用紙產品 ）去年收益則高見155.01億元，按年上升13.9%，並佔集團總收益約83%。不過，受到原材料成本大幅上漲以及業內促銷壓力加大拖累下，該分部溢利率按年下降4.1個百分點至12.4%，分部溢利亦跌14.6%。

至於個人護理業務方面，去年收益按年亦增加9.3%，達到31.75億元，相當於集團總收益的17%；惟業績溢利率則錄得5.8%，較2020年的10.6%減少了4.8個百分點，分部溢利大跌5成。

電商平台購物佔比增至41%

銷售渠道方面，新冠疫情促使大眾使用電商平台購物，帶動維達去年相關銷售佔比增至41%，成為主流渠道。另去年集團在傳統經銷商、重點客戶超市大賣場、商用客戶收益分別為25%、23%及11%。