美議息前夕 港股回升46點

恒指昨早高開99點後，早段曾升最多243點，午後一度倒跌119點，尾市又隨外圍轉升。恒指收市升46點或0.19%，報24,289點，主板成交1321億元，較上日減少近一成；國指升8點或0.11%，報8512點。恒生科技指數收報5597點，升44點或0.8%。

匯控平保中移動升逾2%撐大市

匯控（0005）、平保（2318）及中移動（0941）撐起大市，昨日均升逾2%；騰訊（0700）及友邦（1299）亦分別升1.5%及0.5%。二三線藍籌波動較大，信義光能（0968）升8%，是表現最佳的恒指成分股。申洲國際（2313）跌7.36%，是表現最差的恒指成分股；另藥明生物（2269）跌6.8%。

其他個股方面，維珍妮（2199）以3.5億購Victoria's Secret子公司近一半股權，成立合營企業，昨日一度升至52周高，高見8元，但收市倒跌17.33%，報6.2元。新浪創辦人旗下風投沽快手（1024）料套現逾11億元，快手昨升4%。

維珍妮見一年高後倒跌17%收市

北水淨流入港股46.46億元，較周二增加近1倍，已是連續第16日淨流入，累計達454億元。