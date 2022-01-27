創新奇智稱不涉敏感業務 無懼中美角力
文章日期：2022年1月27日
【明報專訊】專營企業人工智能（AI）業務的創新奇智（2121）今日掛牌上市，被問到投資者憂慮公司會否被捲入中美角力漩渦，執行董事兼首席執行官徐輝表示，公司專注企業對企業（B2B）經營模式，無意涉足對客戶（B2C）或對政府（B2G）業務，加上不涉敏感業務或個人用戶數據，在繼續嚴格遵守政府法規下，相信中美關係不會影響集團業務。
他又提到，集團客戶以製造業為主，連同金融業佔收入八成半，市場上較少類似企業，不認為存在很大競爭。
客戶製造業為主 連金融業佔收入85％
集團旗下創新工場投資不少AI公司，被問到會否與集團形成競爭，集團董事長李開復稱，在逾50家投資的企業中約有10家為「獨角獸」，很有可能未來一兩年赴港或科創板上市，惟他表示AI市場潛力大，很少遇上兩家公司在某個行業「鬥得你死我活」，集團亦沒有投資在相似領域的AI公司。他續指，該些企業大部分發展仍屬初期，需要公司協助商品化，不止由科研人員「領跑」。
持股「獨角獸」或未來一兩年上市
此外，李指出，製造業一直為中國經濟的原動力，估計製造業在中國經濟重視下會有很大需求，當中需要AI技術來提升整體質素。他又認為，長遠而言製造業市場會擴大至不同範疇，如傳統農業或轉型發展「人造肉」等，相信未來製造業有更大發展空間，會繼續專注發展製造業的企業AI 。
創新奇智昨公布以招股價下限26.3元定價，昨日暗盤走勢現分歧，於輝立收報25.15元，跌近4.4%，以一手100股計，每手帳面蝕115元；於耀才收報26.2元，跌近0.4%，每手帳面蝕10元。不過，該股於富途則收報27.25元，升逾3.6%，每手帳面賺95元。