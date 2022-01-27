馬斯克與麥當勞虛幣打賭 「滑嘟嘟幣 」湧現

美國社交名媛Paris Hilton表示，早在2016年就開始投資比特幣及以太幣，當時兩者價格分別只是1000美元和10美元 。她表示，看好虛幣價格再次上升，現在正趁低吸納，並押注非同質化代幣（NFT）及元宇宙的前景。

近期跟Paris Hilton一樣出手撈底的，還包括中美洲國家薩爾瓦多。該國以公帑「炒幣」的操作，估計帳面蝕約2000萬美元。國際貨幣基金組織（IMF）敦促薩爾瓦多，放棄以比特幣作為法定貨幣，因為比特幣對金融穩定構成很大風險。薩爾瓦多債台高築，該國為獲得13億美元貸款與IMF展開談判。

（綜合報道）

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