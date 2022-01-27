馬斯克與麥當勞虛幣打賭 「滑嘟嘟幣 」湧現
文章日期：2022年1月27日
【明報專訊】虛幣近期回調之際，曾自稱狗狗幣教父（Dogefather）的特斯拉（Tesla，美：TSLA）行政總裁馬斯克，與麥當勞（美：MCD）來了個虛幣打賭。馬斯克在Twitter發帖建議，如果麥當勞接受以狗狗幣（Dogecoin）付款，他會直播吃麥當勞開心樂園餐。麥當勞隨後開玩笑說，要是特斯拉收受「滑嘟嘟幣 」（Grimacecoin），麥當勞會收受狗狗幣。麥當勞並沒有為其吉祥物「滑嘟嘟」（Grimace）發行虛幣，但在這打賭的消息傳出後，幣圈馬上推出了多款「滑嘟嘟幣」炒賣。
美國社交名媛Paris Hilton表示，早在2016年就開始投資比特幣及以太幣，當時兩者價格分別只是1000美元和10美元 。她表示，看好虛幣價格再次上升，現在正趁低吸納，並押注非同質化代幣（NFT）及元宇宙的前景。
近期跟Paris Hilton一樣出手撈底的，還包括中美洲國家薩爾瓦多。該國以公帑「炒幣」的操作，估計帳面蝕約2000萬美元。國際貨幣基金組織（IMF）敦促薩爾瓦多，放棄以比特幣作為法定貨幣，因為比特幣對金融穩定構成很大風險。薩爾瓦多債台高築，該國為獲得13億美元貸款與IMF展開談判。