外匯基金收益跌三成 港股轉虧 金管局預警今年股市續波動

明報記者 胡學能

去年全年外匯基金表現主要靠「其他股票」、「其他投資」帶動，分別錄684億元及939億元投資收益，後者包括「長期增長組合」持有的私募股權及房地產投資的估值變動，有關數字未反映去年第四季估值。金管局副總裁李達志表示，由於上季環球股市仍相對做好，預料「其他投資」收益很大機會上調。

「其他投資」貢獻最多投資收益

去年債券投資收益124億元，按年跌近87%。港股投資轉盈為虧，蝕210億元，計及「其他股票」收益，股票組合收益474億元，按年減少約36%。非港元資產外匯估值增加168億元。去年整體外匯基金投資回報率是3.6%，按年跌1.7個百分點，低於1994年以來、4.8%的複合年度回報率（見圖）。

余偉文：市場波動 但未見系統問題

余偉文表示，難以評論今年投資收益，股市波動情况料延續今年，標指由本月初至前晚已跌一成，波動很大，惟金融市場和金融機構仍有序運作，未見有很大系統問題出現，金管局會繼續審慎管理外匯基金，保持靈活，作出適當的防禦部署，並維持高流動性，該局投資亦會持續多元化，致力提高外匯基金的長期投資回報。

他又表示，港元與美元掛鈎下，港元利息在長期方向必跟美息走，但港元利息亦受本地市場貨幣供求因素影響，加上現時香港銀行體系總結餘有3600多億元，流動性頗充裕，故認為即使美國加息，或要加至相當程度，當港美息差令市場出現利率套戥交易，港匯逐步走向弱方7.85時，該局開始買港元沽美元，銀行體系總結餘才會慢慢減少，港息才會漸升；回顧2015年美國開始將利率正常化，港息亦有滯後現象，他估計今次情况相似。

銀行結餘仍多 料未跟美加息

至於美國加息對香港樓市影響，余偉文表示，除利率因素外，樓市也受經濟、疫情、失業率、房屋供需等多項因素影響，去年本港樓價升約5%，本月稍回落，但基本上穩定，未見形成新周期，故目前樓市措施仍適合。