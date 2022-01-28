長期增長組合 撤投資上限
文章日期：2022年1月28日
【明報專訊】金管局自2009年開始透過長期投資組合，投資在另類資產，主要分為私募股權及房地產投資兩大項目；長期增長組合的市值上限，為外匯基金累計盈餘的三分之一，及未來基金與外匯基金附屬公司存款中與長期增長組合掛鈎部分的總和。
不過，隨着「長期增長組合」在投資規模和資產多元化上日趨成熟，金管局稱，從今年開始「長期增長組合」的目標資產配置會與其他資產類別一起制定，按審慎管理風險的原則調整。
金管局副總裁李達志補充，長期增長組合成立初期，因需時累積經驗及回報數據，投資規模要參考累計盈餘作為指引，今年開始，當局會綜合評估顧及各個資產類別風險、回報及它們之間的回報關連，令外匯基金能更有效作出整體的資產分配，故原先的市值上限不再適用。
至今內部回報率年率15.3%
截至去年9月底，私募股權、房地產的資產類別市值分別為3771億元、1191億元，合計總額4962億元，由2009年開始投資至去年9月底，「長期增長組合」內部回報率年率15.3%。
「長期增長組合」包含在外匯基金「其他投資」部分，去年該部分錄得收益為939億元，李達志表示，這是該部分首次在各分項中貢獻最多投資收益。