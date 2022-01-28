長期增長組合 撤投資上限

不過，隨着「長期增長組合」在投資規模和資產多元化上日趨成熟，金管局稱，從今年開始「長期增長組合」的目標資產配置會與其他資產類別一起制定，按審慎管理風險的原則調整。

金管局副總裁李達志補充，長期增長組合成立初期，因需時累積經驗及回報數據，投資規模要參考累計盈餘作為指引，今年開始，當局會綜合評估顧及各個資產類別風險、回報及它們之間的回報關連，令外匯基金能更有效作出整體的資產分配，故原先的市值上限不再適用。

至今內部回報率年率15.3%

截至去年9月底，私募股權、房地產的資產類別市值分別為3771億元、1191億元，合計總額4962億元，由2009年開始投資至去年9月底，「長期增長組合」內部回報率年率15.3%。

「長期增長組合」包含在外匯基金「其他投資」部分，去年該部分錄得收益為939億元，李達志表示，這是該部分首次在各分項中貢獻最多投資收益。