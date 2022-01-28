港股先跌後收窄 夜期曾高水200點

阿里見108元歷史新低 銀行股揚

昨日大市成交大額逾1334億元。科指曾重挫近5%，收報5383點，跌3.81%；國企指數跌2.6%。「ATMX」拖累大市，阿里巴巴（9988）曾跌至108元的歷史低位，收報108.5元，跌7.19%，是昨日跌幅最大的藍籌股，美團（3690）跌6.93%，小米（1810）跌5.5%，騰訊（0700）跌2.24%。嗶哩嗶哩（9626）跌9.93%，是跌幅最大的科指成分股。

受惠加息預期升溫，銀行股逆市做好，匯控（0005）升1.39%，渣打（2888）升1.1%，中銀香港（2388）及恒生（0011）亦微升。

景順亞太區（日本除外）全球市場策略師趙耀庭表示，該行根據1983年以來聯儲局加息周期的數據分析，在首次加息前後出現一些波動之後，美國股市往往會在未來6個月持續走高，且表現優於公司和政府債券，該行對股票維持超配看法。

富達：寬鬆貨幣利中國股市

富達國際表示，全球各市場開始收緊貨幣政策，內地則仍處於貨幣寬鬆軌道上，將有利中國股市表現，中國市場目前估值提供吸引的進場點及機遇，預期今年監管較過去兩年溫和。該行認為內地中產階層持續擴大，支持內需市場持續增長，該行續看好專注於該市場的企業，除了消費股可受惠外，醫療保健及科技股也被視為內需消費主題股。