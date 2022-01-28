聯儲局意外「加辣」 不排除今年加息7次

鮑威爾：目前加息空間相當大

因此，聲明表示加息的合適時機將很快到來。鮑威爾在會後的記者會上表示，「如果條件許可，委員會考慮3月份會議上加息」，他同時稱，目前有相當大的加息空間，而且相信加息不會威脅勞動市場，透露不排除今年餘下會議都加息的可能。今年聯儲局還餘下7次議息會議，意味可能加息7次，市場此前普遍預期今年只加3至4次。上一次聯儲局密集地加息，要追溯到2004至2006年的加息周期。

摩根資產料縮表比上次快

對於縮表，聯儲局另一份聲明稱，預期在加息後啟動縮表程序，將不會把到期證券所得重新投資於新證券。此前市場預期，聯儲局最快在下半年才開始縮表。摩根資產管理環球市場策略師Kerry Craig表示，對比上個加息周期在首次加息後兩年才縮表，今次縮表的時間將會來得更快。

普徠仕首席國際經濟學家Nikolaj Schmidt表示，聯儲局聲明比市場預期更加鷹派，聲明強調了經濟數據的積極方面，但忽略了近期的數據有走弱迹象，鮑威爾反而非常強調通脹升溫的風險，明確表示委員會並不擔心目前的狀况。

但Nikolaj認為，通脹原因是供應鏈陷瓶頸，聯儲局不應該調整貨幣政策來解決供應問題，而且這問題被認為在不久的將來會解決。事實上，去年中鮑威爾和其他聯儲局官員曾一再強調，不需要通過加息遏通脹，因為他們認為高通脹的主因是供應鏈瓶頸；但後來鮑威爾改變看法，認為高通脹或會長期持續。

鮑威爾昨稱，自上次會議以來，通脹狀况比預期更高，「如果形勢進一步惡化，我們的政策將不得不解決這個問題」。