供樓實際Ｈ按息 今年或升至2厘

「息魔」逼近 港匯低見7.792

中原按揭董事總經理王美鳳表示，雖然美國今年開始縮表影響環球資金流向，過往本港亦基於美國縮表及港美息差逐步拉闊，而引發資金流出及銀行結餘減少，但預期今年本港銀行體系結餘即使縮減，仍會在充裕水平，港元拆息在美國加息初段未必跟貼美息加幅。王美鳳預期，本港今年按息仍主要處於2厘附近或以下水平。

經絡：銀行結餘少於千億始加P

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明相信，由於臨近春節使市場資金壓力增加，帶動拆息再度上揚。曹德明預計今年首季的一個月拆息仍將維持0.4厘以下，Ｈ按實際按息將維持在1.7厘以下，與封頂息率2.5厘仍有一定距離。

曹德明又認為香港銀行體系結餘大幅回落至1000億元以下水平，銀行才有可能考慮加最優惠利率（P）。