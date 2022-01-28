電動車滲透率增 寧德時代去年多賺逾倍

【明報專訊】內地多間上游原材料企業昨日收市後公布均發盈喜，電動車電池龍頭企業、深圳上市的寧德時代（深：300750）昨日預料，去年度淨利潤達140億至165億元（人民幣，下同），按年增長1.5倍至2倍。主要受惠新能源汽車及儲能市場滲透率提升，帶動電池銷售增長，同時公司開拓市場亦取得進展，達到新產產能釋放，產銷量相應提升。