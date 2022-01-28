積金局：eMPF助減三成行政費
文章日期：2022年1月28日
【明報專訊】積金局近年推出智能數碼平台「積金易」（eMPF），用戶可一站式管理強積金帳戶，主席劉麥嘉軒稱，平台可減省行政費用，以製造減費空間，她預計在正式運作後的首兩年，平均能減輕30%行政費用，運作10年後則總共可減少300億至400億元。她續稱，有信心平台在今年底至明年初建構完成，明年初起可分階段將帳戶遷移至平台，估計平台於2025年全面運作。
料明年初建成 3年後全面運作
劉麥嘉軒提到，今年將落實強積金投資內地中央政府和政策銀行債券，預計第二季將呈交立法會審議，以配合政府在今年完成法例修改。她又透露，當局會在年內檢討最低及最高有關入息水平。
積金局署理行政總監鄭恩賜稱，會與業界研究擴闊基金選擇範疇，有退休成員希望可提供穩定收益基金及通脹掛鈎基金。
他又稱當局會推動強積金可持續投資，認為業界對環境、社會及管治（ESG）課題有興趣，強積金於ESG的投資金額由2011年的1.55億元增至去年的139億元，增幅達88倍。
積金局指出，去年強積金回報負0.3%，是自2018年以來再錄負回報；自強積金實施以來，年率化淨回報4.3%，同期年率化通脹1.8%。去年強積金總資產值11,800億元，按年升4%，淨投資回報4000億元。預設投資策略（DIS）當中的核心累積基金年率化淨回報10.3%，65歲後基金則為1.2%。