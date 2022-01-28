積金局：eMPF助減三成行政費

料明年初建成 3年後全面運作

劉麥嘉軒提到，今年將落實強積金投資內地中央政府和政策銀行債券，預計第二季將呈交立法會審議，以配合政府在今年完成法例修改。她又透露，當局會在年內檢討最低及最高有關入息水平。

積金局署理行政總監鄭恩賜稱，會與業界研究擴闊基金選擇範疇，有退休成員希望可提供穩定收益基金及通脹掛鈎基金。

他又稱當局會推動強積金可持續投資，認為業界對環境、社會及管治（ESG）課題有興趣，強積金於ESG的投資金額由2011年的1.55億元增至去年的139億元，增幅達88倍。

積金局指出，去年強積金回報負0.3%，是自2018年以來再錄負回報；自強積金實施以來，年率化淨回報4.3%，同期年率化通脹1.8%。去年強積金總資產值11,800億元，按年升4%，淨投資回報4000億元。預設投資策略（DIS）當中的核心累積基金年率化淨回報10.3%，65歲後基金則為1.2%。