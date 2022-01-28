金沙中國扭虧 去年賺3.38億美元

金沙中國去年第四季營運情况受壓，期內錄得淨虧損約2.45億美元，按年微減0.4%；全年淨虧損約10.5億美元，按年減少逾三成。

單計第四季度，旗下澳門金沙、巴黎人及倫敦人等項目全部錄得LBITDA（除息稅、折舊及攤銷前虧損），旗艦項目威尼斯人EBITDA則按年倒退8.2%至6200萬美元，只有百利宮季度EBITDA按年大增65.8%至6300萬美元。

冀重投澳門賭牌 未訂加碼投資額

金沙中國執行董事兼LVS主席兼行政總裁Robert Glen Goldstein在分析員會上指出，旗下澳門及新加坡業務已恢復錄得盈利，對兩地市場復蘇有信心。他說，集團期待參與澳門賭牌重新競投，就算過去24個月經營困難，他仍對澳門業務前景有信心，但是由於為時尚早，因此目前未有訂明準備再於澳門加碼投資的金額。首席營運官Grant Chum補充，集團已完成投資額約23億美元的倫敦人建設及四季酒店套房翻新計劃。LVS總裁兼首席營運官Patrick Dumont更指，金沙中國向來依賴較少低毛利的貴賓博彩業務，而是做較多高端中場生意。