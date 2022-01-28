陳啟宗：上海恒隆廣場生意額超全港 去年內地租金收入增35% 看好武漢商場前景

明報記者 陳偉燊

據恒隆公布，受惠內地收租業務營業溢利增長35%至46.93億元，抵消香港收租業務營業溢利下跌7%影響，集團去年度基本純利按年升3.9%至43.65億元，低於市場預期，集團末期息每股派0.6元。

去年基本純利按年升3.9%

另外，陳啟宗昨日亦提到，集團去年在上海恒隆廣場的生意額，已相當於旗下在港所有商場銷售額的2.7倍，至於上海港匯恒隆廣場則有望在未來一至兩年接力「爬頭」，並提到在上海以外的其他商場，全部已相當於甚至超過香港商場生意額。他重點提到武漢恒隆廣場，未來一至兩年內表現有望超越上海以外的其他商場。

盧韋柏形容，現時恒隆在內地的10個商場，當中有7個屬於高級商場，至1月份銷售仍然保持強勁增長，並預料趨勢可以延續至整個年度。

至於本地零售方面，盧韋柏稱，恐怕第五波疫情會對1月份本港零售市道有較大影響，由於目前已取消堂食，他初步見旗下約有八成餐飲商戶繼續營業並提供外賣服務，同時有逾一成選擇關門。

盧韋柏相信，如果本港限聚令持續，將對今年頭的零售商舖業務一定有影響，不過，在民生區的商場內的餐飲及超市商戶尚有加租空間。

港民生區餐飲超市有加租空間

此外，集團首席財務總監何孝昌指出，牛頭角道新盤「皓日」已售123個單位，並準備之後再推售單位。壽山村道新盤方面，盧韋柏料落成時間會由2024年底推遲到2025年。他表示，集團打算在4、5月會推出武漢「恒隆府」其中一幢預售，料2023年落成並入帳。另在今年底、明年初推出無錫「恒隆府」、昆明「君悅居」銷售。