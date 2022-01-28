路透：騰訊擬私有化鬥魚

受私有化消息帶動，鬥魚昨日美股盤前股價曾抽升近一成，報2.43美元。路透社引述消息稱，鬥魚高層對公司發展方向上存在分歧，包括未來是否以遊戲直播為核心業務、繼續深耕，抑或轉向可達至更高利潤的娛樂直播領域發展等。

騰訊持鬥魚37%股權 屬最大股東

另一消息人士指出，騰訊私有化計劃反映集團面臨內地當局加強監管之際，冀能牢牢控制其核心遊戲業務的子公司。騰訊及鬥魚未有就消息置評。

翻查資料，騰訊目前持有鬥魚37%股權，屬公司最大股東。自去年合併方案告吹後，鬥魚股價累計插水超過六成，現市值約7.17億美元（約55.78億港元）。內地監管局去年曾指出，騰訊目前已持有虎牙單獨控制權，以及鬥魚的共同控制權；若兩家公司成功合併，將進一步強化騰訊在遊戲直播市場的支配地位，不利於市場公平競爭及市場健康持續發展。