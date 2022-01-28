葉創成：留意3隻內地垃圾發電股

推介買小輪 逆市升逾四成

本周筆者留意到屯門有另一宗新聞，環境保護署宣布，考慮把屯門曾咀中部煤灰湖作為興建焚化爐設施的選址，若獲落實，將是大嶼山以南的石鼓洲填海土地外、本港第二個處理都市廢物焚化爐，政府會在今年上半年展開環境影響評估及技術研究，初步估計有關計劃每日可處理約4000公噸都市固體廢物。本港焚化爐由政府營運，記者翻查資料，發現本港有3間在內地經營垃圾焚燒發電業務的上市公司，分別是光大環境（0257）、粵豐環保（1381）及綠色動力（1330），今日就為大家分析一下。

現時本港透過兩個堆填區平均每日接收共11,000公噸都市固體廢物，這些生活垃圾在堆填區分解的過程中所產生甲烷等溫室氣體為廢物處理相關的主要排放來源，令廢物處理成為近年本港主要溫室氣體排放源的第三位。為實現約於2035年擺脫依賴堆填區處理都市固體廢物及2050年前廢物處理達至碳中和的目標，政府一方面致力推動源頭減廢及多種回收途徑，同時必須發展足夠的轉廢為能設施（焚化爐），把不可避免和未能回收的生活垃圾全面資源化。環保署發言人表示：「香港需要與時並進，興建進一步的轉廢為能設施，才可以把所有不可避免和未能回收的生活垃圾全面資源化，並增加本港轉廢為能所產生的電力能源。」

受惠新項目投產 去年業務增長快

根據去年上半年中期報告，光大環境有八大業務，當中，環保能源屬核心業務，垃圾發電營運項目達116個，已投入營運平均每天處理規模逾10萬噸，另有平均每天處理規模共2.7萬噸的21個在建項目，加上其他相關業務，該板塊期內盈利按年增長27%至32.17億元，已佔集團整體盈利38.87億元的大部分。

至於粵豐環保，截至去年6月底，有23個環保能源垃圾發電項目，日均處理能力近3.1萬噸，加上11個按計劃建設或規劃項目，將有34個項目，日均處理能力將增至近5.1萬噸；去年上半年集團盈利按年增長36.4%至6.16億元。

綠色動力方面，本月21日已公布上季營運數據，期內集團實現未經審核垃圾進廠量272.34萬噸，即日均約3萬噸；去年上半年集團盈利按年增長52.1%至3.78億元人民幣。

光大粵豐經營活動現金流出大

值得注意的是，光大環境及粵豐環保去年上半年經營活動所用現金淨額分別達-23.33億元及-15.74億元，相信是積極增加環保能源垃圾發電項目令建築開支大幅上升所致；橫向與美國同業Covanta比較，Convanta去年第三季盈利為3000萬美元，而經營活動貢獻的現金流達9000萬美元。雖然目前光大環境、粵豐環保及綠色動力預測市盈率均僅單位數，預測息率均逾3厘，估值吸引，但相對於香港小輪所處的本港地產行業，筆者對內地環保能源垃圾發電行業處認識及學習階段，尚未認清楚相關風險，因此暫不急於買入相關股份，會留意它們即將公布的去年全年業績再作決定。

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