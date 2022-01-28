30萬歐元買塞浦路斯樓 三代齊移民

要移居到塞浦路斯主要有兩種途徑，分別為取得「永久居留權」及「投資移民入籍計劃」。

永久居留權可循幾個方法獲得：第一，投資至少30萬歐元或以上物業（最多可買兩套），以及存款3萬歐元（約26.07萬港元），即可獲快速通道永久居留權。此計劃另要求申請人須每年從海外獲得3萬歐元收入，每名子女受養人每年須有5000歐元（約4.35萬港元）收入，父母收入要求為每年8000歐元（約6.95萬港元）。

第二是以工作取得永居權，包括投資並投入26萬歐元（約225.94萬港元）在當地營運公司或提供長期就業機會。第三便是投資塞浦路斯，申請人需要向塞浦路斯國籍人士投資200萬歐元（約1738萬港元）並追加15萬歐元（約130.35萬港元）捐款，最快可以5天內獲得永居。

投資移民毋須坐移民監 最快6個月取公民身分

至於「投資移民入籍計劃」方面，如果想入籍及直接取得歐盟公民身分，可以選擇以200萬歐元買入當地物業及捐款20萬歐元（約173.8萬港元），物業持有5年後可出售。相對於永居計劃，大額物業投資沒有資金來源、語言、學歷及經驗等要求。由於成為歐盟公民後，可以在任何歐盟國家自由居住生活及工作，並享有同等福利及待遇，護照免簽國家共164個。相比葡萄牙，200萬歐元投資計劃更沒有移民監，申請及完成審批，最快6個月可以取得公民身分。

事實上，塞浦路斯樓價並不昂貴，低至10萬歐元（約86.9萬港元）已可買入獨立別墅。從物業銷售網站可見，15萬歐元（約130.35萬港元）可購入帕福斯（Paphos）一間接近800方呎的半獨立屋，當然物業樓齡已經超過20年。

如果想買入可取得永居權的全新物業，則可選擇位於帕福斯Mesogi的獨立別墅 （見表），面積為1830平方呎，設有三房兩廁所，另有近430方呎的屋頂花園及220方呎的露天區域，售價只是35.7萬歐元（約310.23萬港元），樓價已包括增值稅。

不用百萬元可購當地獨立別墅

疫情期間，當地樓價一度下跌，但2021年已迅速反彈。根據塞浦路斯央行的數據顯示，去年首三季樓價持續上升。事實上，去年第一季，塞浦路斯樓價指數上升至79.3水平，創下2013年以來最大增幅，當中公寓升勢最強勁，上升至84.1水平，其次為獨立屋。綜合首三季數據，塞浦路斯第二大城市利馬索爾（Limassol）升幅最高，其次是首都尼科西亞（Nicosia）、帕福斯、法馬古斯塔（Famagusta）和拉納卡（Larnaca）。

去年第三季樓價創8年來最大升幅

塞浦路斯業主聯會主席George Muskidis表示，2020年新冠病毒疫情對當地物業市場造成壓力，當時新盤價格下跌至少5%至10%。然而2021年，該國樓價回升至2019年水平，主因是當地需求強勁。他舉例，現時尼科西亞市中心的兩房新盤，售價由18萬至25萬歐元（約156.42萬至217.25萬港元）不等；面積達1900方呎以上公寓，售價約為27萬歐元（約234.63萬港元）。另一個樓價上升的原因，是由於利馬索爾的尼亞波利斯地區積極建屋，物業平均價格由30萬至33萬歐元（約260.7萬至286.77萬港元）不等，迎合有意取得永久居留權的外國人。

塞浦路斯被視為全球最熱門的移民地點之一，門檻低而且不足一年可獲批簽證。事實上，當地適合經營不同業務人士移居。當地被視為全球商業中心樞紐，理想地理位置及建設，加上作為歐盟成員國，為不同行業投資者提供機會。相比其他歐洲國家，當地開展業務的成本較低，亦可自由進入40多個歐洲貿易協定國家。

如果是經營生意人士，當地企業所得稅只是12.5%，屬歐洲國家中最低。如果移民到當地的打工仔，個人收入稅採累進稅。年收入介乎1.95萬至2.8萬歐元（約16.95萬至24.33萬港元），稅率為20%；年收入介乎2.8萬至3.63萬歐元（約24.33萬至31.54萬港元），稅率為25%；年收入達60萬歐元以上，稅率最多為35%。

除了考慮稅制，不少人移民時都會關注當地的醫療福利。自2019年6月，塞浦路斯就實施全民醫療計劃，如果是當地公民、合法工作簽證持有人、永久居民、難民都可以申請，醫療計劃可提供懷孕生產、住院及牙科服務。與不少歐洲國家一樣，當地公共醫療所提供的急症及公立醫院費用全免。如果病患需接受專科、急診服務，一般國民承擔上限為150歐元，兒童、退休及低收入人士承擔上限為75歐元。

環球樓市：明報記者 黃清瑤

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