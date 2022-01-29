IMF籲中國規管市場「注重溝通增透明度」

報告又表示，在房地產行業去槓桿的政策措施推出後，大型房地產開發商出現財務壓力，進一步加劇政策的不確定性，建議當局應採取宏觀審慎措施和結構性措施，降低內地房地產市場的長期風險。

內房去槓桿 加劇政策不確定

IMF的報告就內地貨幣政策、財政政策、房地產、科技反壟斷等方面作出多項具體建議（見表）。報告認為，中國復蘇不均衡且勢頭已放緩，主要因為政策支持迅速退出、新冠病毒疫情反覆導致消費回升滯後，以及房地產業降槓桿政策推出。

就以數據和科技行業為重點的結構性政策方面，IMF表示，中國一系列突然推出且涉及廣闊範圍的監管新規，造成政策不確定，並可能阻礙經濟增長，因為此舉引發各市場大量拋售中資股，市場情緒惡化反過來可能會提高企業的融資成本，導致投資規模下降。IMF建議在需要推進改革的地方，應採取良好的溝通、透明且可預見的做法。

房地產行業方面，IMF表示，中國近期需要防範房地產行業內的系統性風險，當務之急應是防止對住房需求和經濟活動造成大規模的負面溢出效應，同時運用市場力量減少脆弱性，並需要結構性的審慎改革，以確保房地產行業風險降至更安全水平。關鍵措施包括遏制預售操作帶來的風險，如通過法律手段限制開發商將預售收入用作一般流動資金的能力。

支持實施寬鬆貨幣政策

IMF又建議，中國的財政支持應進一步加強社會保障，這將減少家庭預防性的儲蓄，促進經濟向消費和服務業再平衡，幫助實現高質量增長轉型。鑑於目前核心CPI通脹較低，且產出缺口依然為負，IMF支持實施寬鬆的貨幣政策。此外，亦鼓勵中國進一步推動貨幣政策框架的現代化，並提高匯率彈性。