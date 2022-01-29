證監更新規定：銷售虛擬產品須評估客戶知識

「聯合通函」在界定中介人分銷虛擬資產產品或相關衍生產品時，認為在零售投資者不大理解當中風險下，界定有關產品為複雜產品，限於售予專業投資者，及要做好知識評估，並確保客戶有足夠淨資產履約。至於少數獲准在證監會指明並在受規管平台買賣的虛擬資產，就算毋須限定售予專業投資者，中介人亦須作知識評估，及遵守個別司法區的銷售限制。在替客戶進行槓桿交易時，更應向客戶給予警告聲明。

中介人有半年過渡期

至於持1號牌的中介人如要提供虛擬資產交易服務，只可與獲證監會發牌的虛擬資產交易平台合作，並限於向現有客戶提供服務，同時更只限客戶的投資組合少於10%的總資產值投資於虛擬資產。當局同時限定中介人只讓客戶存入及提取法定貨幣。持4號牌提供意見及諮詢服務者，亦限於向現有客戶提供服務。若提供虛擬資產管理服務者，須遵守9號牌的規管要求。對於已提供服務者，兩個監管機構會給予6個月過渡期。

金管局另外亦向業界發出函件，言明無意禁止銀行以虛擬資產抵押放貸，但要求事前制定風險管控措施，並由高級管理層充分監督，同時設定承擔風險總額的審慎上限、對抵押品擬定保守的貸款與價值比率，及預留足夠資本。