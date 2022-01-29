科指再破底 全周累跌近一成

匯控逆市再創近兩年新高

港股通昨日暫停，至2月7日（年初七）才會重開，昨日大市成交仍維持1257億元。國指收報8210點，跌0.98%。聯儲局本周議息帶動全球股市波動，A股亦受牽連，昨日內地四大官方證券報章一同發文支持A股，《華爾街日報》亦指有多家大型基金幫助托市，路透社更稱中證監與外資行開會，就經濟前景安撫業界情緒，不過上證指數早市反彈後再掉頭向下，收報3661點，跌0.97%，續創去年7月以來新低。比亞迪（1211）跟隨全球電動車同業下跌，股價昨挫9%，在去年5月以來再次失守250天線，重磅股友邦保險（1299）跌4%，為拖累恒指最多股份。國際銀行股受惠加息預期向好，匯控升1.74%至2020年2月以來新高。總結全周，匯控升4.41%為表現最佳藍籌，高估值藥股藥明生物（2269）全周則跌17.08%。

匯控近兩個月升近三成，第一上海首席策略師葉尚志認為，加息預期已在股價反映，加上預期今年經濟放緩，認為銀行股再上升的空間不大。