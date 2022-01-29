蘋果季度收入新高 股價早段升5% 公司料晶片供應改善 今季保持穩健增長

明報記者 蔡穎霖

昨天開市初段，蘋果股價升近5%。截至去年12月25日的季度，蘋果公司淨利潤按年增加20.4%至346.3億美元；每股攤薄盈利為2.1美元，除了勝市場預期的1.89美元，按年升幅亦有25%。收入按產品劃分，當中以iPhone收入716.28億美元最多，勝預期的683.4億美元，按年上升9.2%。包括Apple Music、App Store在內的服務收入按年升23.8%，錄得195.16億美元，超過市場預期的186.1億美元。

iPad收入獨跌 其餘升勢顯著

各項產品當中，只有iPad上季表現遜市場預期，收入按年下跌14.1%至72.48億美元。事實上，蘋果去年10月已曾警告，受全球供應鏈緊張拖累，預估iPad季內收入會下滑。

庫克稱，公司上季主要面對晶片供應短缺問題，但在供應鏈瓶頸的狀况下，iPhone仍能創出近一成增長。

庫克：先進晶片供應「還算不錯」

庫克指出，比起去年第三季，上季的供應鏈挑戰更為緊張，不過預計情况將於今年首季出現改善，收入仍將按年穩健增長。

庫克續稱，蘋果目前面臨的最大困境在於成熟製程晶片供應緊張，而先進晶片供應情况「還算不錯」。

美洲貢獻最多收入 大中華升幅最大

收入按地區劃分，上季仍以美洲貢獻514.96億美元最多；不過升幅則以大中華的21%及其他亞太地區的19.3%最為顯著，收入分別為257.83億美元和98.1億美元。庫克表示，對中國上季表現感到驚喜，不但當地收入創出新高，iPhone換機比率亦見雙位數增長，強調其對公司業績的貢獻和重要性。

被問及內地的智能手機品牌供貨量，或在農曆新年後有所提升，庫克未有正面回應對公司的影響，僅表示蘋果於中國城市的銷量排行前四，強調品牌的市場地位。

至於被問到「元宇宙」的發展部署，庫克回答時未有用到「元宇宙」一詞，但形容目前對它有著巨大興趣，公司將會研究不同新興科技。