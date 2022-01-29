數據企業審查新規 中證監：港上市適用

【明報專訊】美國CNBC昨晚引述中證監國際部主任申兵指出，中央將於下月15日起推出有關擁百萬客戶數據企業，提出「國外」上市申請前須作安全審查的規定，不但適用於有意在港上市的H股，更包括以前不需要中證監批准「紅籌股」。申兵強調，文件當中所指的國外「當然是指除中國大陸以外的任何地方，包括香港」。