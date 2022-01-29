曾索78億報酬 軟銀營運總監離職
文章日期：2022年1月29日
【明報專訊】軟銀集團（SoftBank Group）（日：9984）證實，營運總監克勞爾（Marcelo Claure）將會離職。彭博社此前引述知情人士稱，克勞爾因薪酬問題與軟銀創辦人孫正義衝突。據稱，效力軟銀9年、在最近一個財政年度收入為軟銀第二高的克勞爾，曾向孫正義爭取高達10億美元（78億港元）的報酬，作為他推動共享辦公室WeWork（美：WE）上市，並促成移動通訊公司Sprint出售的回報，不過他的開價遠高於其上一個財年領取的1600萬美元薪酬，因此與孫正義發生衝突。
現年51歲的克勞爾是玻利維亞裔美國人，他於2013年將其手機經銷商Brightstar的多數股權出售給軟銀，自此在軟銀扶搖直上，2018年晉升營運總監，成為孫正義的左右手。彭博社稱，他經常向軟銀爭取更多權力和薪酬，與孫正義發生矛盾。
常爭取權力 與孫正義衝突
消息稱，克勞爾主張剝離他為軟銀經營的拉美投資基金，助軟銀創造價值，並從中提高自己的報酬，但孫正義認為分拆行動對股東的好處不大，反而使企業治理複雜化。
彭博社早在10月就傳出他可能因與孫正義不和而離職。他以往也曾提出離職，但未有實行。軟銀已任命庫姆斯（Michel Combes）擔任SoftBank Group International的CEO，此職位原本由克勞爾擔任。孫正義發聲明稱，對庫姆斯及軟銀團隊充滿信心。