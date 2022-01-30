蘋果微軟績佳 納指中止4周跌勢 估值高兼逢加息期 科技股風險仍大

明報記者 歐陽偉昉

美股上周急挫後靠穩，道指和標指分別升1.34%和0.77%，但兩者月初至今仍跌逾4%和7%。聯儲局主席鮑威爾上周議息後記者會對加息取態偏鷹，美銀經濟師預期儲局今年加息7次，摩通和高盛也預期加息5次。

納指月初以來累跌逾一成

摩根士丹利投資管理認為，公司增長尚未間斷，每股盈利增長前景更強勁，不過實際利率面臨上升壓力，對股票估值產生負面影響。去年12月股票市場波動，投資者風險承受能力亦正改變，因此估值顯然已變得更重要。該行指資訊科技行業和美國股票的估值高，加上對實際利率較敏感，因此風險最大。

升勢集中美國龍頭科技股

上周蘋果和微軟反彈逾4%，帶動標指科技股ETF（美：XLK）升2.38%，為繼標指能源股ETF（美：XLE）後，全周表現次佳的標指行業ETF。

Cherry Lane Investments合伙人Rick Meckler表示，不少股票見資金逢低買入，特別是在納斯達克市場，投資者正適應加息影響，股票對不少人而言仍較債券吸引。不過以增長型科技股為主的ARK創新ETF（美：ARKK）上周仍跌逾3.6%，顯示績優大型科技股與成長型科技股走勢持續分歧。

中概股回升 全周仍跌9%

美企陸續公布季績，Visa（美：V）去季每股利潤勝預期，並展望新冠病毒不會影響全球復蘇，周五急升10.6%，不過石油股雪佛龍（美：CVX）利潤遜預期，股價跌3.5%。紐約期油上周五升0.79%至每桶87.29美元，見2014年8月以來新高，但歐美石油股下跌。

恒指夜期上周五收報23,488點，低水62點；ADR港股比例指數升0.33%報23,628點；中概股回升，納斯達克金龍中國指數升1.9%，但全周則跌9%。