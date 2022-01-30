沽壽臣山道項目40% 許榮茂套逾10億

共15幢洋房 中渝資策承接

在今個月中，市場曾傳出許榮茂在港擬放售手上兩層中環中心物業，套現15億元，反而是今次壽臣山道西15號豪宅項目的交易先落實。同時，許榮茂旗下的世茂亦公布以45億元人民幣將上海外灘茂悅大酒店售予國企上海地產（集團），以降低負債，料錄得出售收益30.1億元人民幣。

翻查資料顯示，壽臣山道西15號原為政府土地，在2014年5月由英皇國際（0163）、許榮茂私人公司及明發集團（0846）以27.808億元投得，以最高樓面逾8萬方呎計，每方呎樓面地價達30,888元。按今次交易作價計，壽臣山道西15號項目整體估值26.175億元，較8年前的地價還要低。但據今次交易條款，一旦該盤成交呎價超過7萬元，許還可按原來應佔銷售淨利潤40%中，分帳三成，以目前市價計，許榮茂仍有機會賺錢離場。

為促成交易，中渝與資本策略將分別向合資公司墊資9.76億及2.44億元，分佔80%及20%經濟權益，並各佔50%投票權。兩者的合資公司亦會就收購項目所涉及的銀行貸款及循環貸款融資共23.3億元，分別履行32%及8%義務。

此外，雅居樂（3383）宣布，以總代價10億元（人民幣．下同），向中國海外宏洋（0081）出售一個浙江義烏商住項目及江蘇徐州兩個住宅項目的部分權益，總代價為10億元，當中出售股權部分佔2.88億元，債權部分佔近7.49億元。

雅居樂售三項目權益套10億

雅居樂雖然在交易中料虧損近2.35億元，但公司強調是次出售項目可以即時取得現金流入，從而增強流動性，以滿足開發其他項目的營運現金需求，同時可精簡營運業務及架構。