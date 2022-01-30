傳德晉老闆捲澳門洗錢案

較早前市場內亦已有消息流傳指陳已沒露面多時，連德晉網頁及社交媒體亦停運。澳門有消息指，陳與另一本港創業板公司高層，在澳門華都酒店被捕。陳2020年11月入主上市公司勵駿創建（1680）擔任聯席主席兼行政總裁，持股33.19％。勵駿目前在澳門主要經營漁人碼頭、勵宮酒店娛樂場及巴比倫娛樂場。較早前陳為首德晉已因應各大博彩企業結束與中介人合作，中止貴賓廳業務。但在最新的博彩中介人名單，德晉仍有提交申請並獲續牌。德晉為龍頭賭廳之一，長期排第二，近月太陽城出事前更奪得龍頭位置。陳妻安以軒多個社交平台最後更新日期為1月13日。

本報記者曾致電勵駿創建聯席主席兼非執行董事周錦輝，他昨晚稱有聽聞上述消息，但「沒影響勵駿業務，相信只是陳的個人事，勵駿並非做賭廳」。他稱陳主要打理德晉業務，與勵駿分開，就算股東有個人事情，相信不難處理。