「迪士尼」打「迪士尼」 拍片轟剝削

資料來源：CNN、紐約時報

阿比蓋爾透露，她製作《美國夢和其他童話故事》是受到加州迪士尼一名表演員工的投訴所啟發。該名員工向她談論到迪士尼主題樂園的工資不夠買食物。阿比蓋爾說：「當時我們知道有一部非常重要的影片要開拍，我認為人們不會想到『世界上最開心之地』（the happiest place on earth）的員工捱餓。」

後人籲抵制 冀紀錄片Netflix上架

《美國夢和其他童話故事》將迪士尼定位為「美國日益擴大的不平等現象原爆點」（ground zero of the widening inequality in America），在新冠疫情爆發前拍攝，片中講述4名當時領取15美元時薪的迪士尼樂園員工，面對南加州住屋成本飈升的壓力。參與拍攝的一名迪士尼員工表示，知道有其他同事為了買藥就沒有錢吃飯。

阿比蓋爾稱，製作此紀錄片時，是懷着對祖父在六、七十年代的回憶，例如他是怎樣的CEO、他如何與人相處、如何將員工視為合作伙伴，而不是機器的齒輪。阿比蓋爾的祖父羅伊•迪士尼在1929至71年擔任迪士尼行政總裁，如今迪士尼家族並非公司的大股東，且不再擔任管理職務（見另稿）。

最後一名積極參與迪士尼決策的迪士尼家族成員，是阿比蓋爾的父親羅伊•愛德華•迪士尼（Roy Edward Disney ），而他有份促成艾格（Bob Iger）在2005年由迪士尼營運總監晉升為行政總裁。

前CEO酬金達員工工資1424倍

不過艾格的高薪，引起阿比蓋爾的不滿。當迪士尼於2018年向艾格提供價值6600萬美元的薪酬計劃，相當於迪士尼員工工資中位數的1424倍，阿比蓋爾批評迪士尼董事會「瘋了」（insane）。在《美國夢和其他童話故事》中，阿比蓋爾與其姊妹蘇珊（Susan Disney Lord）表示，如果祖父知道為他工作的人買不起食物，他不會接受向個別人發放巨額薪酬。

這部紀錄片指出，當她的祖父羅伊•迪士尼在1967年擔任CEO時，他的薪酬是基層員工的75倍左右，當時迪士尼樂園的員工收入足以養家、置業買車。如今迪士尼主題樂園的員工要和父母同住，從食物銀行領取食品。

阿比蓋爾亦不滿迪士尼在新冠疫情期間，把大量基層員工停薪留職，而管理層卻獲取巨額報酬，她期望此紀錄片可帶來公平的薪酬改革。她又支持民主黨進步派參議員沃倫（Elizabeth Warren）推動規管迪士尼。

迪士尼公司斥內容「誇張失實」

迪士尼曾多次反駁阿比蓋爾的說法，指其指控「誇張失實」（gross and unfair exaggeration of the facts）。迪士尼上周發聲明稱，公司提供了很多福利助員工發展事業。除了提供具競爭力的薪酬，迪士尼也提供可負擔的醫療保險、免費高等教育，並為合資格的員工提供託兒服務資助。

佛羅里達奧蘭多的迪士尼世界（Disney World）於2018年將多數演員的時薪提高至15美元，最近加州迪士尼樂園的演員時薪漲至17美元，並將在2023年提高至18美元。阿比蓋爾對迪士尼樂園加薪感到鼓舞，但表示加幅仍然不夠，認為時薪24美元才是「生活工資」（living wage，維持日常生活所需的收入）。

阿比蓋爾稱，希望改革整套制度，特別是企業管理層及華爾街，讓工人的尊嚴獲得確認。不過阿比蓋爾經營的公司Level Forward，也被前僱員投訴受到歧視和不公平對待。

[企業地球村]